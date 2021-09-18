امريكا تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن

2021/09/18 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليعبرت الولايات المتحدة، عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في واشنطن على خلفية إلغاء إستراليا صفقة غواصات قيمتها 40 مليار دولار.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن واشنطن تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن وإنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.واستدعت الخارجية الفرنسية، سفيريها لدى أمريكا وأستراليا على خلفية …

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