بالجدول.. توقعات الطقس لهذا اليوم السبت والايام التي تليه

2021/09/18 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم السبت 18 ايلول 2021 والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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توقعات الطقس لهذا اليوم السبت والايام التي تليه أولاً على النور نيوز.

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