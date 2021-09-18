2021/09/18 | 12:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2050 ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: العراق سيبلغ 50 مليون نسمة في 2030) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: العراق سيبلغ 50 مليون نسمة في 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).