وفاة الرئيس الجزائري السابق

2021/09/18 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الجزائري، في ساعة

متأخرة من ليل الجمعة، وفاة الرئيس

السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر

يناهز الـ84 عاما.

ويعد الرئيس الراحل، من أطول رؤساء

الجزائر ببقائه ما يقارب 20 عام في

الحكم، من

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