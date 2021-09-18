صحة كربلاء توجه نداء لمنتسبيها وللزائرين مع دخول خطة طوارئ زيارة الأربعين حيز التنفيذ

2021/09/18 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير عام دائرة صحة كربلاء، اليوم

السبت، نداء إلى مُنتسبي الدائرة

والمُواطنين والزائرين وأصحاب المواكب

الحسينية وخدمتها، بالتزامن مع الشروع

بتنفيذ خطة طوارئ الدائرة المُعَدة

لزيارة الأربعين.

وفي ر

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