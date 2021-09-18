عالم يحكمه الجشع - نهاد ابو غوش

2021/09/18 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش كشفت جائحة كورونا عن هشاشة النظام الصحي المنبثق من النظام الاقتصادي الاجتماعي العالمي القائم على حرية راس المال في البحث عن الارباح، وحرية المراكز الرأسمالية الاستعمارية في نهب خيرات دول المحيط، ومن بينها الدول العربية والشرق أوسطية كافة، واستنزافها وإبقائها ترسف في قيود الجهل والتخلف والتبعية، وحرمانها من كل ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي، مع الاستغلال المفرط لثرواتها الباطنية و ......





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