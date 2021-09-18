مغامرات صحراوية.. قراءة في كتب حول الصحراء الكبرى - محمد عبعوب

2021/09/18 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب استأثرت الصحراء الكبرى منذ القدم باهتمام العديد من المغامرين والرواد سواء على صعيد الدول او الافراد، وذلك لدوافع مختلفة يأتي في مقدمتها الرغبة في التوسع و الهيمنة وحصد المكاسب الاقتصادية، او بدافع حب الاستطلاع و الاكتشاف التي سجلت العديد من الرحلات التي قام بها مغامرون ومغامرات لمجرد الالمام والمعرفة بعالم يسوده الغموض و تروى حوله الغرائب.كتابان لمؤلفين جابا هذه الرقعة من القارة الافريقية خلال ......





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