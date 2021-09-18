النقد الدولي يرجح إنخفاض دين العراق الى70% للعام الحالي

2021/09/18 | 13:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض الدين في العراق يأتي بعد ارتفاع اسعار النفط عالمياً بعد انخفاضها خلال العامين الماضيين.

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