دعم متنوع للمواكب والزائرين.. ممثلي مكاتب المرجعيات يرافقون المشاية في سيرهم الى كربلاء (تقرير مصور)

2021/09/18 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سار ثلاثة رجال دين بزيهم الحوزوي بين

جموع المشاية من محافظة الناصرية الى

كربلاء المقدسة وهم في الطريق يحيون

السائرون المتعبين ويشدون من ازرهم،

ويقفون ليصافحوا اصحاب مواكب الخدمة

الحسينية وينقلون تحيات

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