2021/09/18 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت مساعد الناطق باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، السبت، بأن المرشح للانتخابات لا يستلم تخصيصات مالية، مبينة ان قانون الاحزاب سابقا كان يعطى للحزب مبلغاً من المال بعد التأسيس وهذه الفقرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن تعطيلة “فقرة” بقانون الأحزاب تخص المرشحين المركز الخبري الوطني.

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