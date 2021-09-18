خلية الإعلام: القبض على إرهابي شمالي بغداد

2021/09/18 | 13:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على إرهابي شمالي بغداد.وذكر بيان للخلية، أنه “بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة المصادر وبإسناد من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعتين لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد الإرهابي المكنى أبو خديجة أحد إرهابيي داعش في قرية خمسة التابعة لناحية المشاهدة شمالي […]

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