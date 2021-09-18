2021/09/18 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد فريق من الباحثين من أركنساس سببًا محتملاً لـ “فيروس كورونا الطويل“، والذي يؤثر على ثلث المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.يقولون إن جسم مضاد، يظهر بعد أسابيع من الإصابة الأولية، يهاجم ويعطل المنظم الرئيسي لجهاز المناعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يكتشفون أجسام مضادة لدى المرضى قد تكون السبب وراء المعاناة من “فيروس كورونا طويل الأمد”) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يكتشفون أجسام مضادة لدى المرضى قد تكون السبب وراء المعاناة من “فيروس كورونا طويل الأمد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).