القبض على الارهابي “أبو خديجة” شمالي بغداد

2021/09/18 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الامني، أن الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على الارهابي المكنى ابو خديجة شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن ” مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات، توجهت نحو الهدف والقبض على الارهابي المكنى ابو خديجة احد ارهابيي داعش في قرية خمسة التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد، الذي ورد اسمه في اكثر من مكان بضمنها بودرة رواتب داعش والمطلوب بعدة قضايا ارهابية وفق المادة ٤ إرهاب”.

واوضحت ان “عملية القبض كانت استباقية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة المصادر وبإسناد من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعتين لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع”.

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