محافظة عراقية تحسم الجدل حيال

2021/09/18 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حسم مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، الجدل حيال ظاهرة اقلقت الاهالي لأكثر من 3 عقود شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي مازن الخزاعي في تصريح خاص لـ( بغداد اليوم) ان "الحدود العراقية – الايرانية تضم عشرات الالاف من الالغام والذخائر الحربية الغير منفلقة التي تعود لحرب الثمانيات وهي تمتد ضمن حدود مدن مندلي وقزانية ومناطق اخرى وشكلت مصدر قلق كبير للأهالي في القرى الزراعية لان مجرى السيول يخترق حقول الالغام ويحمل الكثير منها عشرات الكيلومترات".

وأضاف أن "تغيير مجرى السيول في السنوات الأخيرة وابتعادها عن حقول الألغام ابعد خطر انتقال الالغام الى عمق الاراضي الزراعية"، لافتا الى ان "المخاوف من الغام السيول بات من الماضي".

وأشار الخزعلي الى انه "يجري تطبيق برنامج مع بداية موسم الشتاء من خلال تنبيه الاهالي في ضرورة عدم الاقتراب او لمس الاجسام الغريبة والابلاغ الفوري عنها خاصة اذا ماحصلت سيول جارفة ".

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