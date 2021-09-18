2021/09/18 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بالرغم من توجيهات وتوصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة من اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة، بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القروض الحكومية..



بيروقراطية و فوائد عالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القروض الحكومية.. بيروقراطية و فوائد عالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القروض الحكومية.. بيروقراطية و فوائد عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).