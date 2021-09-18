أفغانستان.. قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات استهدفت

2021/09/18 | 13:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الحرة في أفغانستان نقلا عن مصادر محلية في ننكرهار شرق أفغانستان، إن انفجارات بعبوات ناسفة استهدفت آليات تابعة لمسلحي حركة طالبان في مدينة جلال آباد، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من مسلحي الحركة.

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