برشلونة مهتم بالحصول على خدمات رحيم ستيرلينغ أوائل العام القادم

2021/09/18 | 13:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، السبت، بأن برشلونة يسعى للحصول على خدمات الجناح الدولي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل 2022.

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وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة أراد ضم ستيرلينغ هذا الصيف وحتى أن مدير عمليات الكرة في النادي الإسباني ماتيو أليماني سافر الى مانشستر وحاول حسم الصفقة التي تضمنت الإعارة أو حتى التخلي عن المهاجم الإسباني أنطوان غريزمان الذي عاد الى فريقه السابق أتلتيكو مدريد، أو مواطنه عثمان ديمبيلي أو سيرجيو روبرتو لبطل الدوري الممتاز.

وزعمت "سبورت" أن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق، إلا أن ذلك لن يثني برشلونة عن المحاولة مجدداً في فترة الانتقالات الشتوية رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها والتي أدت هذا الصيف الى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي.

ورأت الصحيفة الكاتالونية بأن مهمة الحصول على ستيرلينغ لن تكون سهلة، لكن برشلونة يمني النفس بمساعدة من مدرب سيتي الحالي ومدربه ولاعبه السابق بيب غوارديولا من أجل جعل هذه الصفقة ممكنة والسماح للدولي الإنكليزي بترك "استاد الاتحاد" الذي وصل اليه قبل سبعة أعوام.

وما يعزز إمكانية التوصل الى اتفاق بحسب "سبورت"، أن ستيرلينغ وجد نفسه مهمشاً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز في ظل انضمام جاك غريليش من أستون فيلا ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الجزائري رياض محرز، الإسباني فيران توريس، البرازيلي غابريال جيزوس وفيل فودن.

"فرانس برس"

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