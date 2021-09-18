رئيس جهاز الامن الوطني في البصرة لمتابعة الخطط الخاصة بالاربعينية والانتخابات

2021/09/18 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي الى البصرة لبحث تعزيز التعاون الامني والاستخباري مع الاجهزة الامنية والحكومة المحلية في المحافظة.

وذكر بيان حكومي أن الزيارة تأتي للاشراف على مراحل تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة.

ومن المقرر ان يلتقي الاسدي القيادات الأمنية والمسؤولين في المحافظة لبحث خطط تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) ومراكز الاقتراع الانتخابية.

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