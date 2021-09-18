2021/09/18 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يحيى_علوان لن أجزمَ ، فلستُ أدري هل ستكون لهذه القصاصة توابع ، أم لا !لَملَمتُ كل طاقتي العقلية والنفسية كي أتركَ للعلم يفعل فعلته فلا تكون "الأخيرة"..فلديَّ ما ينتظر الإنجاز ، ولا وقت عندي لدخول نَفقَ "الغياب" !كأولئك الذين راحوا في القصف فذهبت حكاياتهم معهم ، تحت الأنقاض !فالموتُ يُخلِّفُ ويولِّدُ في رحَمه نسياناً ، يكبرُ مع الوقت ..



* * * حتى لو أَبقَت "الري ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصاصات من المستشفى (3) - يحيى علوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصاصات من المستشفى (3) - يحيى علوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).