درجات الحرارة ترتفع مجدداً في العراق

2021/09/18 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات

الحرارة مجدداً.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الطقس ليوم غد الأحد سيكون

صحواً،

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