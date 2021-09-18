التجارة تبدأ بتوزيع الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية

2021/09/18 | 13:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير التجارة، علاء احمد الجبوري، اليوم السبت، البدء بتوزيع الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية في عموم محافظات البلاد.وقال الجبوري، في بيان، إن “مخازن وزارة التجارة تستقبل منذ ايام كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة من مفردات السلة الغذائية وهي الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم والرز البسمتي الهندي”.وأضاف، […]

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