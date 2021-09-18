2021/09/18 | 13:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار..أحزاب متنفذة تغري مرشحين للانسحاب من الانتخابات

كشف المرشح عن حزب ” عروبيون ” في محافظة الانبار بلاسم العلواني ، السبت، عن قيام بعض الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة بتقديم اغراءات لبعض المرشحين لانسحاب من الانتخابات مقابل حصولهم على اموال ومناصب ادارية عليا في الحكومة المقبلة .

وقال العلواني ان ” احزاب متنفذة تقوم وعبر وسطاء بتقديم عروض لمرشحين تخيرهم بالانسحاب من الانتخابات مقابل حصولهم على اموال ومناصب ادارية في الحكومة المقبلة بعد شعور هذه الاحزاب اكتساح بعض المرشحين للساحة الأنبارية ومقبولية البعض منهم من قبل الشارع الذي يؤول على نجاحهم في حال فوزهم في الانتخابات “.

واضاف ان “الاحزاب المتنفذة يتحدثون اما الاعلام في الانبار ان الانتخابات محسوسة لصالحهم الا ان هذه الرواية غير صحيحة على خلفية قيامهم عبر وسطاء بتقديم عروض مغرية للمرشحين الجدد تطالبهم بالانسحاب مقابل اموال ومناصب ادارية عليا لإفساح المجال لمرشحي تلك الاحزاب للفوز بالانتخابات ويظهر من هذا زيف الادعاءات بان الانتخابات محسومة لأحزابهم “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار.. أحزاب متنفذة تغري مرشحين للانسحاب من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار.. أحزاب متنفذة تغري مرشحين للانسحاب من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).