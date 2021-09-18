سفير فرنسا لدى أستراليا: حزين جدا لإجباري على المغادرة.. والشراكة عوملت بطريقة سيئة

2021/09/18 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب السفير الفرنسي لدى أستراليا عن "حزنه العميق لإجباره على المغادرة"، السبت، بعد أن استدعت باريس سفيريها لدى واشنطن وكانبيرا بسبب الاتفاق الأمني الذي توصلت له أستراليا مع أمريكا وبريطانيا والذي كتب نهاية اتفاق الغواصات بين باريس وكانبيرا

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