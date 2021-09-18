تأجيل ماراثون طوكيو وإلغاء نسخة 2022

2021/09/18 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد القائمون على تنظيم ماراثون طوكيو، أنهم قرروا تأجيل السباق حتى مارس (آذار) المقبل، وإلغاء نسخة السباق في 2022، بسبب حالة الطوارىء الصحية المطبقة في العاصمة اليابانية، في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا.

قالت مؤسسة ماراثون طوكيو عبر موقعها الرسمي الإلكتروني: “السباق الذي كان من المقرر إقامته في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تأجل إلى 6 مارس (آذار) 2022.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مدير السباق، تاداكي هايانو، قوله: “أود وبكل صدق الاعتذار ليس فقط للعدائين والمتطوعين لكن لكل من كان ينتظر الحدث”.

وللعام الثاني توالياً يتأثر ماراثون طوكيو باستمرار جائحة “كوفيد-19″، بعد أن اقتصر السباق في العام الماضي على عدائي الصفوة.

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