أمريكيون: يجب محاكمة بايدن في لاهاي

2021/09/18 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتقد قراء موقع قناة “Fox News” الأمريكي تصرفات الجيش الأمريكي الذي نفذت طائرته المسيرة ضربة على المدنيين في أفغانستان في نهاية الشهر الماضي، أسفرت عن وقوع ضحايا غالبيتهم أطفال.ورغم أن البنتاغون […]

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