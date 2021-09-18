2021/09/18 | 13:48 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من سومو حول آلية الدفع المسبق وملف تسلم نفط الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/18 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من سومو حول آلية الدفع المسبق وملف تسلم نفط الإقليم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من سومو حول آلية الدفع المسبق وملف تسلم نفط الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).