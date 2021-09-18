الداخلية بصدد اعادة أكثر من 5 فئات للخدمة (وثيقة)

2021/09/18 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

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التيار الصدري يتخذ قرارا بحق باسم خشان

المعاون الجهادي للصدر يصدر توجيها للسرايا على خلفية تصريحات النائب باسم خشان

امراة تخون زوجها مع 13 رجلا والمحكمة تلزمها بتعويض طليقها 25 الف دينار

بعد تجاوزه عليه..



النائب باسم الخشان يدلي بتصريح جديد عن مقتدى الصدر

ضحايا وجرحى في هجوم هو الاعنف على ديالى من قبل داعش

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