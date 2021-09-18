حاولا منعه من ضرب والديه.. مواطن يطعن رجلي أمن

2021/09/18 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، السبت، القبض على مواطن قام بعطن رجلي أمن، مشيرة إلى أنه في "حالة غير طبيعية".

وبعد تلقي السلطات الأمنية بلاغا بتعرض المواطن لوالديه بالضرب، حاول رجلا أمن السيطرة عليه إلا أنه قام بطعن أحدهما في كتفه، والآخر في يده وذلك بسكين، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر حسابها في تويتر.

وأوضحت الوزارة أن رجلي الأمن بحالة جيدة، ولكنهما يخضعان للرقابة الصحية، مؤكدة أنه "تمت إحالة المتهم، وهو في حالة غير طبيعية (دون أن توضح التفاصيل)، إلى الجهات القضائية المعنية".

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