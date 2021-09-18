مسن ينقذ 10 الاف نسمة في مدينة عراقية من كارثة بيئية (فيديو)

2021/09/18 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

رصدت بغداد اليوم من خلال مقطع فيديو مقتضب، اليوم السبت، مسناً يعمل في دائرة مجاري ديالى وهو يغوض في عمق منهولة عميقة (مجرى صرف صحي) وسط حي سكني يزيد تعداد سكانه عن 10 الاف نسمة في بعقوبة.

ويحاول الرجل المسن، فتح انسداد كاد أن يؤدي إلى كارثة بيئية وضرر بالغ للأهالي ورغم كبر سنه وخطورة العمل في هذه الظروف دون أي أطر للحماية رغم ان راتبه لا يزيد عن 300 الف دينار.

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