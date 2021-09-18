2021/09/18 | 13:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ20 ألف حالة، لأول مرة منذ نحو شهر.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 20329 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 19905 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 22 أغسطس.وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (2746 حالة)، وفي ثاني أكبر مدينة روسية، بطرسبورغ (1791 حالة).وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 799 حالة وفاة، مقابل 791 وفاة أمس، فيما تماثل 16247 مريضا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة منذ شهر..



الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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