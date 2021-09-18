أفغانستان: قتيلان ونحو عشرين جريحاً إثر تفجيرين على الأقل في جلال آباد

2021/09/18 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قُتل شخصان وأصيب 19 آخرون، السبت، في تفجيرين على الأقل ضربا مدينة جلال أباد، كبرى مدن شرق أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤول في مستشفى ووسائل إعلام محلية.

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واستهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لحركة طالبان، بحسب مصادر متطابقة، في ما يعد أولى الهجمات الدامية منذ تشكيل حكومة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر.

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