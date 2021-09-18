مجلس الأمن يمدد التفويض الأممي للتحقيق بجرائم د1عش في العراق

2021/09/18 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً بتمديد تفويض فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الصين العسكرية، فأن القرار 2597، حظي بتأييد مجلس الأمن المكون من خمسة عشر عضواً بالإجماع، مضيفاً أن أي تمديد إضافي لتفويض اللجنة سيتم تحديده بناءً على طلب الحكومة العراقية أو أي حكومة أخرى تطلب من الفريق جمع أدلة على الأفعال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والابادة الجماعية.

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