2021/09/18 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jbMI_zE7Isc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احد ناشطي تشرين علي الجنابي: تظاهرات تشرين خرجت لتغيير النظام السياسي برمته) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احد ناشطي تشرين علي الجنابي: تظاهرات تشرين خرجت لتغيير النظام السياسي برمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).