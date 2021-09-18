روسيا تسجل أكثرمن 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/09/18 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ20 ألف حالة، لأول مرة منذ نحو شهر.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 20329 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 19905 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 22 أغسطس.وتم […]

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