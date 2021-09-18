2021/09/18 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت الحكومة المحلية في البصرة، السبت، من تحول المحافظة إلى صحراء وانعدام المزارع فيها خلال السنوات العشرة المقبلة.وقال معاون المحافظ للشؤون الاقتصادية مهند عبد الرحيم، في حديث صحفي، أن “الخشية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من تحول البصرة لـ”صحراء” المركز الخبري الوطني.

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