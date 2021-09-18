2021/09/18 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم السبت، موعد تنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية داخل المحافظة،فيما أشارت إلى تأمين حدود المحافظة.وقال الناطق باسم عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في تصريح صحفي، إن “قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات كربلاء تعلن موعد تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية المركز الخبري الوطني.

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