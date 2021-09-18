الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار باب المعظم

2021/09/18 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تفاصيل انفجار باب المعظم، شمالي بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، إن “صاعق رمانة يدوية كان بيد احد جنود دائرة الطبابة العسكرية […]

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