2021/09/18 | 14:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة قرع الناقوس هذا يؤذن بأيام أمل و رجاء مستقبلية ويفتح المجال أيضا ان شاء الله لعودة المسيحيين الى مدينتهم العريقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرس كنيسة مار توما يدق لأول مرة في وسط الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرس كنيسة مار توما يدق لأول مرة في وسط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).