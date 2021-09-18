جرس كنيسة بالموصل يقرع بعد 7 سنوات من الصمت.. وصور توثق

2021/09/18 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط زغاريد المصلين، دق جرس كنيسة مار توما، السبت، في الموصل القديمة، وهو أول جرس كنيسة يعاد تركيبه في كبرى مدن شمال العراق، بعد سبع سنوات من سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على المدينة.

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