2021/09/18 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 19 دقيقة

شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي رفع أسعار النفط الاسود

منذ 5 ساعات

المفوضية تصدر توضيحاً حول آلية مشاركة ناخبي الخارج في الانتخابات المقبلة

منذ 16 ساعة

اللسان يمكن أن يكشف عن نقص معدن هام في الجسم

منذ 17 ساعة

وفاة مخترع بريطاني ابتكر كومبيوترات منزلية أسطورية

منذ 18 ساعة

فاكهة غريبة يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم

منذ 18 ساعة

مايكروسوفت تعلن عن إمكانية تسجيل الدخول إلى الحسابات “دون كلمة مرور”

منذ 19 ساعة

اكتشاف في المغرب يوضح متى بدأ الإنسان في ارتداء الملابس

منذ 20 ساعة

اليابان..



انطلاق سباق انتخابات رئاسة الحكومة

منذ 22 ساعة

وفاة المصور العراقي علوان السوداني صاحب أشهر صور لكاظم الساهر

منذ 22 ساعة

الحج والعمر تعلن تفويج المعتمرين من كافة مطارات العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تبدي أستعدادها لدعم مشاريع المدن الذكية في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تبدي أستعدادها لدعم مشاريع المدن الذكية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).