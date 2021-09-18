التعليم تحدد موعد مباشرة الدراسات العليا

2021/09/18 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غداً الأحد، موعد مباشرة الجامعات العراقية دراساتها العليا للعام 2022/2021.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لبرامجها العلمية الأكاديمية وتوقيتاتها التقويمية المعتمدة تباشر الجامعات غدا الأحد الموافق 2021/9/19 عامها الدراسي الجديد على مستوى الدراسات العليا للسنة 2022/2021 بفصلها الدراسي الأول في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية".

واضاف البيان، أنه "حرصا على مواكبة المتغيرات والمستجدات وتوظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية فقد وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألفا وستمئة وسبعا وعشرين برنامجا أكاديميا في المجالات العلمية المتنوعة للحصول على شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي حسب خطة الجامعات وطاقتها الاستيعابية".

وتابعت الوزارة، أنه "تأكيدا على الدوام الحضوري الكامل في الدراسات العليا بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فإن وزارة التعليم تشدد على اعتماد بطاقة اللقاح أو الفحص (PCR) الأسبوعي شرطا للسماح بدوام الطلبة والعاملين والهيئات التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية وترجو للجميع دوام التوفيق والنجاح".

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