شركة توزيع المنتجات النفطية تكشف حقيقة رفع أسعار النفط الاسود

2021/09/18 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، حقيقة رفع أسعار النفط الاسود.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "تنفي اي رفع لاسعار النفط الاسود المجهز الى معامل الطابوق والجص"، مبينة ان "الاسعار المعتمدة حاليا هي ذاتها الاسعار القديمة ولا يوجد تغيير فيها".

واكدت الشركة وفقا للبيان، ان "السعر المعتمد من النفط الاسود ١٠٠ الف دينار للطن الواحد بما يعادل ١٠٠ دينار للتر"، مشيرة الى انها "ابلغت اصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة بالقطع والتجهيز بالاسعار المعتمدة وكما مبين اعلاه".

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