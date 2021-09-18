النفط تنفي رفع أسعار النفط الأسود المجهز الى معامل الطابوق

2021/09/18 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة النفط اليوم السبت، رفع أسعار النفط الأسود المجهز الى معامل الطابوق ،فيما أكدت أن السعر المعتمد من النفط الأسود 100 ألف دينار للطن الواحد.وذكر بيان للوزارة، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي أي رفع لأسعار النفط الأسود المجهز الى معامل الطابوق والجص”، مبيناً أن “الأسعار المعتمدة حالياً هي ذاتها الأسعار القديمة ،ولا يوجد تغيير فيها”.وأشار البيان الى أن “السعر المعتمد من النفط الأسود هو 100ألف دينار للطن الواحد ،أي بما يعادل 100دينار للتر الواحد”، لافتاً الى أن “الشركة أبلغت أصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة بالقطع والتجهيز بالأسعار المعتمدة”.وكان خبراء اقتصاديون قد اكدوا أن رفع […]

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