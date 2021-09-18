2021/09/18 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تحدثت كيلي ناسيمنتو، نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، البالغ 80 عاما، عن آخر تطورات حالته الصحية، عشية إعادة إدخاله مجددا إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو.وقالت كيلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابنة “بيليه” تتحدث عن صحة والدها المركز الخبري الوطني.

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