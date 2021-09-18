2021/09/18 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن التخصيصات المالية التي ستوزع على الفلاحين والمزارعين على شكل وجبات.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إنه “جهزنا 750 مليار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة عبر الـ”NNC” تطمئن الفلاحين والمزارعين: قريبا ستوزع المستحقات المالية المركز الخبري الوطني.

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