نيجيرفان بارزاني يلتقي بن زايد في بريطانيا

2021/09/18 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ولي عبد أبوظبي محمد بن زايد، في اليوم الأخير من زيارته إلى بريطانيا.وأوضح بيان لرئاسة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال الاجتماع بحث علاقات إقليم كردستان والعراق مع دولة الإمارات، كما تمت مناقشة الوضع السياسي والانتخابات المقبلة”.وأضاف، انه “تناول اللقاء ايضا، …

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