الإعلام الأمني يكشف عن تفاصيل تفجير في باب المعظم

2021/09/18 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل تفجير في منطقة باب المعظم وسط بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “صاعق رمانة يدوية كان بيد أحد جنود دائرة الطبابة العسكرية بمنطقة باب المعظم انفجر، ما أدى الى وفاته وإصابة جندي آخر”.

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