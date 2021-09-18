الجامعات العراقية تباشر دراساتها العليا غداً وتوجيه بإعتماد بطاقة اللقاح

2021/09/18 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تباشر الجامعات العراقية، عامها الدراسي الجديد على مستوى الدراسات العليا، غداً الأحد، فيما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاً بإعتماد بطاقة اللقاح شرطاً للسماح بالدوام.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لبرامجها العلمية الأكاديمية وتوقيتاتها التقويمية المعتمدة تباشر الجامعات غدا الأحد 2021/9/19 عامها الدراسي الجديد على …

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