2021/09/18 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم غد الأحد موعداً لمباشرة طلبة الدراسات العليا في الجامعات.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لبرامجها العلمية الأكاديمية وتوقيتاتها التقويمية المعتمدة تباشر الجامعات غداً الأحد الموافق 2021/9/19 عامها الدراسي الجديد على مستوى الدراسات العليا للسنة 2022/2021 بفصلها الدراسي الأول في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية".وأضاف أنه "وحرصاً على مواكبة المتغيرات والمستجدات وتوظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية فقد وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألفاً وستمئة وسبعاً وعشرين برنامجاً أكاديمياً في المجالات العلمية المتنوعة للحصول على شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي حسب خطة الجامعات وطاقتها الاستيعابية".وتابع أنه "تأكيداً على الدوام الحضوري الكامل في الدراسات العليا بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فإن وزارة التعليم تشدد على اعتماد بطاقة اللقاح أو الفحص (PCR) الأسبوعي شرطاً للسماح بدوام الطلبة والعاملين والهيئات التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية ،وترجو للجميع دوام التوفيق والنجاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم: غداً الجامعات العراقية تباشر دراساتها العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم: غداً الجامعات العراقية تباشر دراساتها العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).