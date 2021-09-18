لغز عمره 60 عاماً.. أستاذ الفن يكتشف لوحة مفقودة لا تقدر بثمن في كنيسة محلية

2021/09/18 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى لغز عمره 60 عامًا يحيط بلوحة لا تقدر بثمن داخل كنيسة في نيويورك.كان توم روجيو، أستاذ في كلية إيونا، يزور هذه الكنيسة في نيو روشيل، عندما اكتشف لوحة إيطالية من القرن السابع عشر، للفنان سيزار دانديني، والتي كان المؤرخون يبحثون عنها منذ ما يقرب من 60 عامًا

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